Защитник Никишин не нашел новый клуб и может вернуться в «Каролину»

Никишин находиться в статусе ограниченно свободного агента. Россиянин хотел получить новый контракт с кэпхитом в районе $9 млн. «Каролину» требования хоккеиста не устроили, и клуб согласился рассмотреть варианты с обменом. Никишин в это время сменил агента, теперь его интересы представляет Пол Теофанос, устраивавший выгодные контракты для Кирилла Капризова и Артемия Панарина.

Однако, как утверждает Фридман, устраивающего «Каролину» варианта обмена так и не удалось найти. Возвращаться в КХЛ Никишин не хочет, поэтому, по данным инсайдера, защитник может вернуться в состав «Каролины». Однако об условиях нового контракта не сообщается.

В минувшем сезоне, дебютном в НХЛ, Никишин провел 81 матча в регулярном чемпионате и набрал 33 (11+22) очка. В составе «Каролины» россиянин выиграл Кубок Стэнли.

«Каролина» на данный момент лидирует в регулярном чемпионате НХЛ в Восточной конференции и во всей лиге.