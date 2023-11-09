Гжель, игрушки и платки: Подмосковье представило изделия народных промыслов на выставке-форуме «Россия»

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» открылось новое пространство — ярмарка народных художественных промыслов (НХП), сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Подмосковье представит семь видов НХП. В настоящее время регион является лидером в стране по производству изделий народных художественных промыслов. Здесь расположено шестьдесят процентов всех видов таких производств.

На ярмарке уже можно увидеть знаменитые на весь мир павлопосадские платки, жостовские подносы, продукцию Гжельского фарфорового завода и Фабрики в Вербилках, а также Богородские деревянные игрушки.

Как рассказала председатель художественно-экспертного совета Московской области по НХП Елена Куценко, на ярмарке можно не только полюбоваться изделиями народных художественных промыслов, но и приобрести их.

«Народные художественные промыслы — это культурный код нашей страны. Когда мы говорим Россия, то представляем себе и павловопосадский платок, и гжельский фарфор, федоскинскую шкатулку или жостовский поднос», — отметила она.

Так, например, одна из посетительниц ярмарки пополнила свою коллекцию павлопосадских платков, а Франциско из Перу приобрел себе кружку, изготовленную на Гжельском фарфоровом заводе, поскольку ему очень понравились расцветка и узор.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

В скором времени на выставке «Россия» также можно будет увидеть уникальную лаковую миниатюру из Федоскино и приобрести коломенскую пастилу.

Ярмарка народных художественных промыслов будет работать до апреля следующего года.

Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ] Фото: [ Сергей Хакимов ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» представлен весь колорит региона.