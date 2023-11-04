Андрей Воробьев: Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области

Сегодня в День народного единства на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия». Губернатор Андрей Воробьев отметил, что стенд Московской области расположен в 75-м павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону — по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью», — рассказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что аудиогид для навигации по стенду записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова. Основу экспозиции составляют три двери, ведущие к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате представлены Гжельский фарфор, Жостовская роспись, Коломенская пастила. А кроме этого — совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Терасском заповеднике.

Еще одна зона притяжения стенда — тачстол с интерактивной картой Московской области. Посетители могут ознакомиться с президентскими проектами, которые реализуют в регионе. Один из них — благоустройство малых городов и исторических поселений, старт которому Владимир Путин дал в Коломне в 2018 году.

Здесь расположена также сцена, где каждые выходные будут проходить различные мероприятия, планируются и встречи с деятелями культуры, спорта, общественниками, представителями уникальных производств.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

«Подмосковье — один из экономических, промышленных, научных, культурных, туристических центров нашей большой страны. И у нас есть повод гордиться опытом в современных технологиях и цифровизации, образовании, благоустройстве, а также многих других направлениях. Обо всем этом мы с удовольствием и расскажем гостям нашего стенда», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Примечательно, что 27 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдет День Московской области. Гостей ждет большая культурно-развлекательная программа с презентациями фестивалей, встречами со знаменитостями, кулинарными мастер-классами, розыгрышами путевок. Также состоится концерт с участием популярных исполнителей. А в образовательной и деловой части запланированы занимательные тематические лекции.