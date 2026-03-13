Хэмилтон признал отставание Ferrari от Mercedes

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон дал честную оценку техническому состоянию Ferrari. Как пишет портал cenyavto.com, после Гран-при Австралии, где Mercedes уверенно занял первые два места, британец признал: его нынешняя команда проигрывает «серебряным стрелам» около половины секунды на круге.

По словам Хэмилтона, преимущество Mercedes особенно заметно на прямых участках трассы. Система активной аэродинамики дает болиду W17 хорошее преимущество. Также у команды из Брэкли больший запас по управлению энергопотреблением.

Напарник Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер согласился с оценкой, но сохранил осторожный оптимизм перед следующим этапом в Шанхае. Он отметил, что в Мельбурне команда допустила ошибки в настройках, что негативно сказалось на темпе. Особенности трассы в Китае могут лучше подойти машине.

Кроме того, Леклер подчеркнул, что понять реальный баланс сил непросто — разница в темпе между двумя пилотами Mercedes составила три десятых, что зависит от стиля вождения. Потребуется время, чтобы проанализировать сильные стороны соперника, отметил он.

Леклер верит, что в Шанхае ситуация может измениться. Во-первых, ошибки в настройках учтут. Во-вторых, Ferrari готовит техническую новинку — вращающееся заднее антикрыло, которое должно помочь сократить отставание на прямых. Эффективность этого обновления станет известна по итогам уикенда в Китае.

