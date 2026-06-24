Не стало актера Евгения Калинцева: ему было 59 лет

На 60-м году жизни скончался актер Евгений Калинцев, сообщил телеканал «РЕН ТВ». Он ушел за 20 дней до своего юбилея. О смерти артиста сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко» 24 июня. Для коллег, друзей и зрителей это известие стало тяжелым ударом.

Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе в 1987 году. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с театром. Он сотрудничал с театром-студией «Человек», «Театром.doc», играл на сцене Театра на Малой Бронной. Но главным местом в его творческой судьбе стала «Мастерская Петра Фоменко», где он был одним из ведущих актеров.

Зрители запомнили Калинцева по ролям в спектаклях «Король Лир», «Идиот», «Маленькие комедии». Он также сыграл в фильме «Нежный возраст».

Помимо актерской работы, Калинцев был ассистентом Петра Фоменко при создании легендарных постановок «Война и мир. Начало романа» и «Семейное счастье».

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