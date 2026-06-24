Не питайте ботву: чем подкормить помидоры в Подмосковье во время цветения

Период цветения томатов — решающий момент для будущего урожая. В это время растения тратят огромные ресурсы на закладку бутонов и образование завязей. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, какие удобрения нужны помидорам в эту фазу и почему азот становится врагом, а бор, калий и фосфор — главными союзниками дачника.

Многие огородники совершают типичную ошибку, продолжая кормить цветущие томаты азотом. Этот элемент действительно полезен для роста зеленой массы, но во время цветения он превращается во врага. Кусты начинают «жиреть»: наращивают мощные стебли и листья, но при этом сбрасывают цветки или дают уродливые, неспособные к созреванию плоды.

В период цветения фокус нужно сместить на три элемента — бор, калий и фосфор. Именно они отвечают за жизнеспособность пыльцы, успешное опыление и налив будущих плодов. Как отмечает агроном Леонид Суровцев, самая частая ошибка дачников летом — продолжение подкормок травяными настоями или мочевиной. В фазе цветения растению нужно не питание для ботвы, а помощь в размножении.

Чем кормить томаты в теплице и открытом грунте

Идеальный вариант — комплексные водорастворимые удобрения с пометкой «для томатов в фазе цветения», в которых уже сбалансированы все микроэлементы. Для самостоятельного приготовления подойдет смесь борной кислоты и сульфата калия. Борная кислота продается в аптеке, стоит недорого, но работает безотказно.

Рецепт раствора: 2 г борной кислоты растворить в литре горячей воды (кристаллы плохо растворяются в холодной), довести объем до 10 литров и добавить столовую ложку сульфата калия. Этого количества хватает на обработку сотки посадок.

Опрыскивание или полив

По словам агронома, внекорневая подкормка (опрыскивание по листу) работает намного быстрее полива под корень — микроэлементы усваиваются в течение нескольких часов. Однако важно соблюдать дозировку: избыток бора опасен для листьев не меньше, чем его недостаток.

Правила проведения обработки

Опрыскивать кусты лучше рано утром или на закате, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей. В пасмурную, но сухую погоду процедуру можно проводить в течение дня. Распылитель должен давать мелкодисперсный туман, а не крупные капли. Обрабатывать нужно обе стороны листьев — нижняя часть усваивает питательные вещества активнее.

Суровцев подчеркивает: одной процедуры достаточно, чтобы обеспечить растения бором на весь период цветения. И хотя чуда на следующий день не случится, именно эти простые действия закладывают фундамент для каждого будущего плода. Грамотный подход к цветению — гарантия того, что кусты будут увешаны помидорами до самой осени.