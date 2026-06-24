Четвертая стадия рака печени и цирроз: почему Татьяна Плетнева до последнего не верила в свой диагноз?

Умершая от рака актриса Татьяна Плетнева, запомнившаяся миллионам по ролям в сериалах «Интерны» и «Жуки» долго откладывала визит к врачу, списывая недомогание на усталость. Об этом в эфире ток-шоу на телеканале «Россия 1» рассказали родственники артистки, пишет Teleprogramma.org.

В феврале 2026 года состояние Плетневой резко ухудшилось, и ее экстренно госпитализировали. Тогда врачи заявили, что это не рак, а «что-то другое». Но повторное обследование и биопсия показали страшную правду — агрессивная опухоль печени уже дала метастазы. Более того, у артистки также выявили цирроз.

«По факту ее не долечили, был повышен билирубин, поэтому она вся желтая вышла из больницы», — рассказали родные Татьяны.

Несмотря на тяжелый диагноз, актриса до последнего сохраняла боевой настрой. Она не теряла аппетит, хотя больничная еда ей не всегда нравилась, и переживала не из-за болезни, а из-за вынужденного простоя в карьере.

Родные и друзья постоянно навещали Плетневу в больнице. Особую поддержку оказывал актер Евгений Кисляк, который был рядом в самые тяжелые часы. Соседка по палате позже рассказывала, что Плетнева не чувствовала приближения конца и ушла тихо, окруженная заботой близких.

Прощание с Татьяной Плетневой прошло 18 июня в ритуальном зале морга городской клинической больницы № 36 им. Иноземцева. Поклонники и коллеги несли белые розы, фотографии и цветы.

Ранее стало известно, кому достанется квартира народного артиста РСФСР Михаила Ножкина.