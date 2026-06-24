Правило тарелки для ленивых: эндокринолог раскрыл схему питания, которая сжигает жир без подсчета калорий

Эндокринолог Максим Кузнецов разбил миф о том, что здоровое питание — это сложно, дорого и требует кулинарных подвигов. Он предложил «правило тарелки»: половину занимают овощи и фрукты, четверть — белок, еще четверть — сложные углеводы, а сверху — капля полезных жиров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач объяснил: клетчатка из овощей и зелени создает объем, который заполняет желудок и дает чувство сытости без лишних калорий. Белок — птица, рыба, мясо, яйца, бобовые — строит мышцы и тратит энергию на переваривание. Сложные углеводы (гречка, бурый рис, киноа, картофель, макароны из твердых сортов) дают долгую энергию без скачков сахара. А полезные жиры — нерафинированные масла, авокадо, орехи и семечки — дозируются просто: порция размером с большой палец или 1–2 чайные ложки.

Это не диета, а система, которую легко вписать в любой образ жизни. Не нужно считать калории и отказываться от любимых продуктов — достаточно изменить пропорции на тарелке. Кузнецов уверяет: уже через пару недель нормализуется вес, уйдут постоянные приступы голода и улучшится самочувствие. При этом никаких жестких запретов — вы просто смещаете акцент с гарнира на овощи, а жирное заменяете полезным.

Главный бонус — доступность: все компоненты есть в любом магазине, а готовка не требует сложных рецептов.

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