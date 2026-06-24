В Подмосковье рассмотрели изменения в региональный бюджет на 2026–2028 годы

В Мособлдуме рассмотрели изменения в бюджет Подмосковья на 2026–2028 годы. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Глава министерства Дмитрий Прянчиков представил депутатам законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

С учетом актуализированного прогноза сумма запланированных доходов в 2026 году уменьшится на 76 млрд рублей и составит 1 трлн 233 млрд рублей, расходов — на 62 млрд рублей и составит 1 трлн 323 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 90 млрд рублей.

Прогноз поступлений по налогу на прибыль организаций уточнен до 343 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц — до 497 млрд рублей, по налогам от субъектов МСП, работающих по упрощенной системе налогообложения, — до 55 млрд рублей. Неналоговые доходы составят 51 млрд рублей.

Расходы за счет собственных средств бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт объектов ЖКХ в 2026 году уменьшены на 12 млрд рублей. Аналогичный объем средств скорректирован на строительство и капремонт отдельных объектов социальной инфраструктуры. Расходы на строительство дорог сокращены на 6 млрд рублей, на благоустройство — на 4 млрд рублей.

За счет внутреннего перераспределения увеличивается объем Резервного фонда Правительства Подмосковья на 7,5 млрд рублей. Дополнительные 4 млрд рублей направят на развитие здравоохранения, 2,3 млрд рублей — на обращение с ТКО.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Подмосковья за командную работу.