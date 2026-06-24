Путин в Жуковском: президент требует больше скорости и масштабов

Владимир Путин собрал в Жуковском совет по авиации и заявил: санкционное давление вынудило Россию пойти на полное импортозамещение всей авиационной техники, и страна справилась с этой задачей.

Президент прямо сказал: Запад перекрыл поставки, и у России не осталось выбора, кроме как создать свои самолеты — от малой авиации до магистральных лайнеров. По его словам, задача выполнена: отечественные двигатели, авионика, шасси и все системы теперь полностью заменяют иностранные. Но тут же последовал жесткий посыл: темпы развертывания серийного производства недостаточны, и если не ускориться, то рынок захватят другие игроки. Путин призвал не просто догонять, а опережать, особенно в сфере дальнемагистральных перевозок.

На совещании обсуждали Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 — три главных проекта, от которых зависит будущее российской гражданской авиации. Поставки первых машин запланированы на 2026–2027 годы, но президент дал понять: ждать больше нельзя, нужны решительные шаги. Он также подчеркнул, что импортозамещение — это не разовая акция, а постоянный процесс, и отставание в технологиях недопустимо.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьеры отчитались о ходе работ, но Путин явно остался недоволен сроками сертификации. Теперь все ведомства получат новые поручения, а за их исполнением будут следить лично из Кремля.

Ранее Путин осмотрел кабину импортозамещенного SJ-100 и сел за штурвал.