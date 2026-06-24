«Настоящие пациенты не покидают палаты»: Кушанашвили вновь раскритиковал поведение онкобольной Лерчек

Журналист Отар Кушанашвили вновь высказался о блогере Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Он выразил сомнения в тяжести ее онкологического диагноза, пишет Teleprogramma.org.

Поводом для критики стала активная жизнь Лерчек: она регулярно появляется на светских мероприятиях и посещает спортзал. Кушанашвили заявил, что такое поведение не соответствует образу смертельно больного человека.

«Невозможно даже выйти из больницы, никто не даст разрешения, если там есть угроза здоровью и жизни. Никто не даст добро на посещение спортзала», — подчеркнул он.

При этом телеведущий не отрицает сам факт болезни, но считает, что Лерчек преувеличивает тяжесть своего состояния. По его мнению, демонстрация борьбы с раком могла бы быть иной.

Кушанашвили признался, что сам испытывает боли и не желает этого другим. Он призвал подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью и пожелал Лерчек выздоровления.

Тем временем у блогера есть и защитники. Накануне предприниматель Ксения Владыкина подарила Лерчек кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. На внутренней стороне украшения выгравирована надпись «Лера, живи».

Адвокаты Лерчек подтвердили, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» никуда не ушел. Они настаивают на правдивости истории блогера и спокойно относятся к инициативе прокуратуры о повторной проверке. Защита надеется, что официальное заключение врачей поможет прекратить слухи и домыслы.

Ранее стало известно, кто стал обладателем шикарного пентхауса Валерии Чекалиной.