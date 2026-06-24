Винты, стержни и профессионализм: врачи спасли мужчину после тяжелого ДТП

В Новом Уренгое нейрохирурги спасли пациента, пострадавшего в серьезном дорожно-транспортном происшествии, сообщает интернет-издание «Ямал Медиа» со ссылкой на депздрав ЯНАО. Мужчина поступил с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, повреждением грудной клетки и осложненным переломом позвоночника со смещением, который грозил полным параличом. Благодаря сложнейшей операции врачи вернули пострадавшего к жизни.

Пациент, доставленный в новоуренгойскую больницу после тяжелой аварии, находился в критическом состоянии. Диагноз оказался пугающим: черепно-мозговая травма, повреждение грудной клетки и перелом позвоночника со смещением, при котором костные обломки способны в любой момент повредить спинной мозг. В таких случаях счет идет на часы, а риск навсегда остаться обездвиженным крайне высок.

Однако врачи Нового Уренгоя не дали шанса трагическому сценарию. Нейрохирурги Константин Полторак и Вадим Иванов провели экстренное вмешательство, которое длилось несколько часов. На первом этапе хирурги удалили костные фрагменты, сдавливавшие спинной мозг и создававшие угрозу паралича. Затем с помощью титановых винтов и специальных стержней зафиксировали поврежденный участок позвоночника — это необходимо для того, чтобы кости срастались правильно.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в нейрохирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное. К мужчине уже вернулась подвижность верхней половины тела — он может самостоятельно поворачиваться и даже сидеть. Впереди у него долгий путь восстановления: многоэтапная реабилитация, которая потребует терпения и упорства. Но главное — врачи подарили ему шанс на полноценную жизнь без паралича.