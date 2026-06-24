Путин оценил новые российские лайнеры, представленные в Жуковском

Фото: [ Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф ]

В подмосковном Жуковском президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиационной отрасли, предварительно осмотрев новейшие отечественные самолеты. Глава государства высоко оценил представленные модели МС-21, SJ-100 и Ил-114, назвав их уровень достойным и отметив серьезные вложения в разработку, передает РИА Новости .

В среду в Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени Громова, состоялось совещание, посвященное будущему российской авиации. Перед началом обсуждения Владимир Путин лично осмотрел новейшие отечественные лайнеры, которые в ближайшие годы должны заменить импортные аналоги на внутренних рейсах.

Речь идет о трех ключевых моделях: среднемагистральном МС-21, импортозамещенной версии Superjet — SJ-100, а также турбовинтовом Ил-114, предназначенном для региональных перевозок. Именно эти самолеты сейчас находятся в центре программы развития гражданского авиастроения.

По словам президента, уровень представленных машин заслуживает самых высоких оценок.

«Мы только что эти самолеты осмотрели. Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства», — заявил Путин.

Совещание в Жуковском должно определить дальнейшие шаги по серийному выпуску и внедрению этих лайнеров в эксплуатацию.

Для Подмосковья это событие имеет особое значение — Жуковский традиционно является одной из главных площадок страны для демонстрации авиационных достижений. Именно здесь проходят международные авиасалоны МАКС, и именно сюда приезжают главы государств, чтобы увидеть новейшие разработки в деле.