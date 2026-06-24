Прощай, Краснодар: агроном назвал сорта винограда, которые дают сладкие грозди прямо в Подмосковье

Виноград в Подмосковье — реальность, а не экзотика. За последние десятилетия селекционеры вывели десятки сортов, которые успевают вызреть за короткое лето, выдерживают морозы и дают сладкие ягоды. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, какие сорта выбрать для средней полосы, как их сажать, укрывать и обрезать, чтобы собирать урожай каждый год.

Многие дачники до сих пор уверены: виноград — культура южная, и в Подмосковье ему не место. Но это заблуждение. Современная селекция подарила садоводам средней полосы раннеспелые и морозостойкие сорта со сроком вегетации от 95 до 125 дней. Они успевают вызреть даже в прохладное лето, а при правильном укрытии переживают суровые зимы.

Главное правило, по словам агронома Леонида Суровцева, — не сажать южные сорта. Те, что дают по два урожая в Краснодаре, в Подмосковье не успеют вызреть даже к сентябрю. Нужны только районированные, проверенные в местных условиях сорта.

Ранние сорта — основа подмосковного виноградарства

Для средней полосы агроном рекомендует начинать с ранних сортов. Они прощают ошибки, быстро дают первый урожай и не требуют сложного ухода.

Алешенькин (Алеша) — один из самых надежных. Созревает за 110–118 дней. Ягоды янтарные, крупные, до 5 г, грозди до 600 г. Выдерживает морозы до -26 градусов, быстро восстанавливается после подмерзания.

Восторг — классика для начинающих. Созревает за 110–120 дней. Ягоды белые, крупные, до 7 г, очень сладкие. Устойчив к болезням, хорошо зимует под укрытием.

Кодрянка — молдавский ранний сорт. Созревает за 110–115 дней. Ягоды темно-фиолетовые, до 9 г, грозди до 600 г. Хорошо хранится и транспортируется.

Юбилей Новгорода — сверхранний, созревает за 95–100 дней. Ягоды розовые, до 7 г. Выдерживает до -25 градусов. Идеален для Подмосковья.

Виктор — очень ранний столовый сорт (100–110 дней). Ягоды розово-фиолетовые, до 15 г, грозди до 700 г. Требует укрытия, но урожай отличный.

Ливия — ранне-средний сорт (105–110 дней). Ягоды розовые, до 13 г, с мускатным ароматом. Грозди до 1 кг. Зимостойкость до -21 градуса, требует тщательного укрытия.

Московский устойчивый — выведен специально для средней полосы. Созревает за 115–125 дней. Ягоды белые, до 4 г. Очень устойчив к болезням и морозам. Часто идет на домашнее вино.

Среднеспелые сорта — для опытных

Эти сорта созревают позже, но дают более крупные и сладкие ягоды. В теплые годы успевают вызреть полностью.

Платовский — технический сорт для вина и сока. Созревает за 115–120 дней. Ягоды розовато-белые, мелкие, до 2 г, но очень сладкие. Выдерживает до -27 градусов.

Кристалл — еще один технический сорт. Созревает за 110–115 дней. Ягоды белые, мелкие, до 2 г. Зимостойкий, устойчив к болезням. Отлично подходит для белого вина.

Как отмечает Суровцев, начинать лучше с ранних сортов — Алешенькина, Восторга, Юбилея Новгорода или Виктора. А когда появится опыт, можно пробовать среднеспелые — Платовский для вина или Ливию для стола.

Посадка: основа будущего урожая

Ошибки при посадке аукнутся на годы вперед. Виноград любит солнце и не переносит застоя воды. Место должно быть солнечным, защищенным от северных ветров — идеально вдоль южной стены дома или забора. Грунтовые воды — не ближе 1,5 м к поверхности.

Яму копают 60×60×60 см, на дно кладут дренаж, затем смесь: 2 ведра перегноя, ведро песка, 2 стакана золы, 100 г суперфосфата. В Подмосковье виноград сажают весной, в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется до +10 градусов. Саженец ставят под углом 45 градусов к югу, корни расправляют, засыпают, поливают и оставляют 2–3 почки над землей. Расстояние между кустами — 1,5–2 метра.

Уход: полив, подкормки и главное — обрезка

Виноград не любит частых поливов. Достаточно 3–4 раз за сезон: весной, перед цветением, в начале созревания и осенью. Под каждый куст — 3–4 ведра воды.

Подкормки: весной — азот (мочевина), перед цветением — комплекс с калием и фосфором, в августе — только калий и фосфор, без азота, чтобы лоза вызрела к зиме.

Самое важное — обрезка. Без нее куст загущается, ягоды мельчают, урожай падает. Весной удаляют слабые и лишние побеги, оставляя 20–30 глазков на куст. Летом — пасынкуют и удаляют лишние листья. Осенью — удаляют отплодоносившие лозы, оставляя 4–6 замещающих побегов.

Как поясняет агроном, самая частая ошибка — жалеть куст при обрезке. Дачник оставляет побеги, думая, что будет больше урожая. Куст загущается, ягоды мельчают, развиваются болезни. Виноград благодарно отзывается на обрезку — дает крупные ягоды и хорошие грозди.

Укрытие на зиму — обязательно

В Подмосковье даже морозостойкие сорта могут вымерзнуть в бесснежную зиму. Укрывают после первых устойчивых морозов, в конце октября — начале ноября. Лозу снимают со шпалеры, укладывают на землю, пришпиливают. Сверху — лапник или сухая листва (20–30 см), затем спанбонд в 2–3 слоя, сверху шифер или пленка для защиты от влаги. Важно оставить продухи для вентиляции.

Открывают постепенно, в середине — конце апреля, когда минует угроза сильных заморозков.

Если виноград не плодоносит

Причины могут быть разными: перекорм азотом (лоза жирует, ягод нет), неправильная обрезка (удалили плодовые почки), загущение куста (нет солнца) или болезни (милдью, оидиум, серая гниль). Регулярные обработки фунгицидами обязательны.

Суровцев подчеркивает: виноград — культура для терпеливых. Первые 2–3 года он наращивает корни и лозу, а потом начинает давать стабильные урожаи. Но попробовав однажды свою гроздь, выращенную в Подмосковье, отказаться от этой культуры уже невозможно.