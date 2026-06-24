Не списывайте на погоду: терапевт назвала 7 сигналов организма, когда давление уже на пределе

В экстренной ситуации тонометра может не оказаться под рукой — он сломался, разрядился или остался дома. А человеку стало плохо на даче, в гостях или на улице. В такие моменты от скорости распознавания опасного состояния зависят здоровье и жизнь. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS объяснила, как заподозрить высокое давление без прибора и что делать до приезда скорой.

Организм редко молчит, когда давление подскакивает до опасных цифр. Проблема в том, что многие списывают сигналы на усталость, переутомление, погоду или магнитные бури. «Подумаешь, голова болит — у всех болит», — рассуждает человек и продолжает заниматься делами. А давление тем временем растет.

Как отмечает терапевт Александра Куденко, самая частая ошибка — искать причины где угодно, только не в гипертонии. Если у человека есть диагноз «артериальная гипертензия», любая необычная головная боль или слабость должны быть поводом проверить давление. А если тонометра нет — знать симптомы и действовать по обстановке.

7 признаков высокого давления без тонометра

Головная боль — давящая, распирающая, чаще в затылке, иногда отдает в виски или глазницы. Голова словно сжата в тисках. Обычные обезболивающие помогают слабо.

Головокружение и шаткость — мир кружится, земля уходит из-под ног, походка становится неустойчивой. Человек может натыкаться на предметы. В тяжелых случаях — невозможность стоять.

Зрительные нарушения — «мушки», черные точки или пятна перед глазами, расплывчатость, пелена, двоение. Это говорит о том, что давление ударило по сосудам сетчатки — тревожный признак для немедленного вызова скорой.

Шум в ушах и пульсация — ритмичный стук, звон, совпадающий с сердцебиением. Кровь с силой давит на стенки сосудов, и звук этого давления доносится до слухового аппарата.

Покраснение лица и шеи — кожа становится красной, горячей на ощупь. Если при этом ноги и руки холодные — плохой признак: периферические сосуды сужены, кровообращение в конечностях нарушено.

Одышка и чувство нехватки воздуха — сердцу трудно проталкивать кровь, возникает ощущение, что невозможно вдохнуть полной грудью, дыхание становится частым и поверхностным.

Тошнота и рвота — при критическом скачке давления. Рвота не приносит облегчения, часто сопровождается сильной головной болью и головокружением. Это признак гипертонического криза, требующий немедленной госпитализации.

Куденко подчеркивает: тошнота и рвота при высоком давлении — не «меня стошнило, и отпустило». Это не работает. Если рвет на фоне высокого давления — вызывать скорую нужно немедленно.

Как отличить от других состояний

От ВСД: при вегето-сосудистой дистонии нет давящей затылочной боли, характерной для гипертонии.

От усталости: при переутомлении клонит в сон, но нет пульсации в голове и шума в ушах.

От мигрени: мигрень — односторонняя пульсирующая боль, гипертония — двусторонняя давящая.

От инсульта: при инсульте добавляется несимметричность лица, слабость в руке или ноге, нарушение речи. Если заметили эти признаки — вызывайте скорую немедленно.

Что делать до приезда врачей

При тревожных симптомах (сильная головная боль, потеря сознания, нарушение зрения, затрудненная речь, онемение конечностей, сильная одышка, тошнота и рвота) — немедленно звонить 112.

До приезда скорой:

Усадить или уложить человека полусидя с приподнятым изголовьем.

Обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть тесную одежду.

Предложить воды.

Приложить холодный компресс ко лбу и затылку.

Сделать теплую ванночку для ног (35–40 градусов) — но только если человек в сознании и нет признаков инсульта.

Чего делать нельзя:

Не давать таблетки, если нет уверенности, что они нужны.

Не пытаться резко снизить давление — это может вызвать инсульт.

Не давать алкоголь, кофе, энергетики.

Не оставлять человека одного.

Не растирать и не массировать шею — это может спровоцировать инсульт.

Куденко предупреждает: в интернете много советов вроде «принять капли пустырника» или «выпить чай с лимоном». В критической ситуации это не работает. Если давление зашкаливает — нужны лекарства, и назначать их должен врач. До приезда скорой — только холодный компресс, покой и свежий воздух.

Профилактика гипертонических кризов

Лучшее лечение — это профилактика. Чтобы давление не подскакивало до опасных цифр, терапевт советует:

Принимать назначенные препараты регулярно, а не время от времени.

Измерять давление даже при хорошем самочувствии — гипертонию называют «тихим убийцей».

Исключить алкоголь и курение.

Ограничить соль — она задерживает воду и повышает давление.

Высыпаться и избегать стрессов.

Куденко резюмирует: если голова болит так, как никогда раньше, если в ушах стучит, а перед глазами летают мушки — не списывать на усталость. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, чем пропустить гипертонический криз или инсульт.