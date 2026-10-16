Хореограф рассказала о работе над «дьявольским» образом фигуриста Семененко

Двукратный чемпион России вернулся на международную арену в образе Дракулы (в короткой программе), а ранее его образом для мировой публики был Воланд.

«В Семененко есть что-то дьявольское, ему это идет. Это действительно в его органике, ему это значительно проще, чем кисейные лирические персонажи», — сказала Навиславская.

Хореограф отметила, что за четыре года между международными стартами фигурист набрался опыта и понял все принципы построения программы, знает, на какие вещи нужно обращать внимание, чтобы произвести впечатление на публику и судей. Это привело к тому, что Семененко стал не просто фигуристом, но и классным перформером, подчеркнула Навиславская.

В нынешнем сезоне Семененко стал «графом в квадрате»: Дракула в короткой программе и Монте-Кристо в произвольной. По словам самого фигуриста, один — про любовь, другой — про справедливость.

Евгений Семененко выиграл челленджер «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе с итоговой суммой 292,09 балла. Фигурист выступит на этапе Гран-при ISU в Китае.