«Каждый может выиграть»: Авербух оценил шансы российских фигуристов на этапах Гран-при

Серебряный призер олимпийских игр, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в разговоре с ТАСС высказался о шансах российских фигуристов на этапах Гран-при ISU.

Стало известно, что Владислав Дикиджи получил этапы Гран-при в Китае и Японии, Трусова и Семененко пока заявлены только на этап в Китае.

«Каждый может выиграть. Все трое не случайно попали на этапы Гран-при, показав себя в том числе на турнирах категории Б», — сказал Авербух.

Гран-при в китайском Шэньчжэне пройдет 6–8 ноября. На нем у мужчин среди фаворитов заявлены олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Кахахстана, японец Шун Сато, Ника Эгадзе из Грузии. Главной соперницей Трусовой станет вице-чемпионка мира Монэ Чиба из Японии.

Авербух подчеркнул, что в Японии Дикиджи придется непросто из-за участия сильных местных спортсменов, однако хореограф назвал японских одиночников «абсолютно обыгрываемыми». Также на этап в Японии заявлен рекордсмен мира Александр Малинин.

Ранее сообщалось, что фигуристка Камила Валиева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за болезни.