Кузнецов опубликовал фото с родителями: звездный нападающий ушел из «Сибири» из-за болезни отца

Хоккеист Евгений Кузнецов опубликовал фото с больным отцом: «Это дороже денег»

Культура и спорт

Фото: [соцсети Евгения Кузнецова]

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов опубликовал в соцсети фото с родителями, сопроводив публикацию треком Басты «Это дороже денег».

Нападающий в начале октября расторг контракт с новосибирской «Сибирью», заключенный менее двух месяцев назад. Сообщалось, что хоккеист покинул клуб по семейным обстоятельствам. Позже мать Кузнецова написала, что сын расстался с «Сибирью» из-за тяжелой болезни отца.

Евгений Кузнецов начинал свою карьеру в челябинском «Тракторе», а большую ее часть провел в составе «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. Вернувшись в Россию, нападающий выступал за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». За «Сибирь» в нынешнем сезоне он успел провести восемь матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Ранее Владимир Плющев раскритиковал поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

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