«Хотелось им в спину дуть, чтобы побыстрее ехали»: Роднина оценила выступление российской пары в Батуми

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с «СЭ» оценила выступление российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на челленджере в Батуми.

Титулованная российская пара выступала на международных соревнованиях впервые после 2022 года. Они заняли второе место, уступив представителям Грузии Анастасии Метелкине и Луке Берулаве.

Роднина отметила, что Мишина и Галлямов сохранили набор своих сложностей, но явно находятся не в оптимальной физической форме.

«Они очень тяжело катались. Хотелось им в спину дуть, чтобы ехали побыстрее. Сказалось отсутствие соревновательного опыта. За четыре года очень мало турниров у них было. Учитывая все обстоятельства, вполне прилично выступили», — сказала Ирина Роднина.

Выдающаяся фигуристка назвала преимущества грузинской пары: они находятся в лучшей форме, их программы известны судьям. Это и предопределило их победу, хотя ошибки допускали обе пары.

Ранее российские юниоры захватили лидерство на челленджере в Алма-Ате «Мемориал Дениса Тена».