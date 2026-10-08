«Хотелось им в спину дуть, чтобы побыстрее ехали»: Роднина оценила выступление российской пары в Батуми

Роднина о выступлении Мишиной и Галлямова в Батуми: «Хотелось им в спину дуть»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с «СЭ» оценила выступление российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на челленджере в Батуми.

Титулованная российская пара выступала на международных соревнованиях впервые после 2022 года. Они заняли второе место, уступив представителям Грузии Анастасии Метелкине и Луке Берулаве.

Роднина отметила, что Мишина и Галлямов сохранили набор своих сложностей, но явно находятся не в оптимальной физической форме.

«Они очень тяжело катались. Хотелось им в спину дуть, чтобы ехали побыстрее. Сказалось отсутствие соревновательного опыта. За четыре года очень мало турниров у них было. Учитывая все обстоятельства, вполне прилично выступили», — сказала Ирина Роднина.

Выдающаяся фигуристка назвала преимущества грузинской пары: они находятся в лучшей форме, их программы известны судьям. Это и предопределило их победу, хотя ошибки допускали обе пары.

Ранее российские юниоры захватили лидерство на челленджере в Алма-Ате «Мемориал Дениса Тена».

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