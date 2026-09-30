Врач раскрыла секрет красоты Кэтрин Зеты-Джонс

Daily Mail: актрису Кэтрин Зету-Джонс назвали примером изящного старения

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Британский окулопластический хирург, основательница бренда уходовой косметики Мариам Замани высказалась о секрете красоты 57-летней голливудской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс.

В интервью Daily Mail эксперт отметила, что причина привлекательности актрисы — умеренность в уходе за собой: звезда могла использовать ботокс в малых дозах для коррекции морщин, но не прибегала к серьезной коррекции внешности.

«Кэтрин Зета-Джонс — прекрасный пример изящного старения», — сказала Замани.

Внешний вид актрисы также прокомментировала врач-косметолог Арти Сингх. Она считает, что на внешность Кэтрин влияют правильный образ жизни и грамотный уход. Сингх назвала факторами неувядающей красоты актрисы поддержание водного баланса, противовоспалительную диету, физическую активность и продуманный регулярный уход за кожей.

Ранее врач Росс Перри назвал генетику и тренировки секретом молодости Холмс.

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