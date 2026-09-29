Миронова отреагировала на насмешки после победы в суде над Сорокой

VOICE: Миронова ответила на насмешки после победы в суде над бывшим мужем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летняя актриса Мария Миронова рассказала, что после победы в суде над бывшим мужем Андреей Сорокой над ней начали посмеиваться, пишет VOICE.

Миронова отметила, что ей в большом количестве пишут о каких-то 35-летних детях, которых, судя по комментариям, она должна усыновить. Актриса задалась вопросом, действительно ли в стране мужчина в 35 лет считается ребенком.

«Инфантилы, на мой взгляд, рождаются и становятся там, где есть женская глупость и оправдания мужской безответственности и лени, там, где мужчина теряет свой пол, силу, реализацию и потенциал», — отметила артистка.

Она также привела в пример Новака Джоковича — кумира своего младшего сына, который добился 24 «Больших шлемов» к 35 годам, имеет жену и двоих детей.

Накануне суд обязан экс-супруга Марии выплачивать алименты на содержание пятилетнего сына. Также ему разрешено встречаться с мальчиком только в присутствии бывшей жены.

Ранее Айза поддержала бывшую жену рэпера Джигана после откровенного интервью.

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