Шамиль Тарпищев объяснил, почему российские теннисисты меняют гражданство
Глава ФТР Тарпищев назвал причину смены гражданства российскими теннисистами
Фото: [Федерация тенниса России]
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «Чемпионатом» объяснил, почему российские спортсмены часто меняют спортивное гражданство.
По его словам, в российском теннисе отсутствует контрактная система, договорные обязательства просто не предусмотрены законодательством.
«Мы сегодня не можем подписать ни одного контракта, а за нашими спортсменами бегает весь мир. У нас нет таких денег, как у других стран», — сказал Тарпищев.
По мнению главы ФТР, при должном финансировании за Россию могли бы выступать не только сменившие гражданство Елена Рыбакина и Александр Бублик, но и теннисисты из других стран с российскими корнями — Александр Зверев или Стефанос Циципас.
При этом Тарпищев подчеркнул, что смена спортивного гражданства не означает отказ от гражданства национального.