Шамиль Тарпищев объяснил, почему российские теннисисты меняют гражданство

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «Чемпионатом» объяснил , почему российские спортсмены часто меняют спортивное гражданство.

По его словам, в российском теннисе отсутствует контрактная система, договорные обязательства просто не предусмотрены законодательством.

«Мы сегодня не можем подписать ни одного контракта, а за нашими спортсменами бегает весь мир. У нас нет таких денег, как у других стран», — сказал Тарпищев.

По мнению главы ФТР, при должном финансировании за Россию могли бы выступать не только сменившие гражданство Елена Рыбакина и Александр Бублик, но и теннисисты из других стран с российскими корнями — Александр Зверев или Стефанос Циципас.

При этом Тарпищев подчеркнул, что смена спортивного гражданства не означает отказ от гражданства национального.