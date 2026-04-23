Инсайдер рассказал о будущем Луиса Энрике в ПСЖ

Известный журналист и инсайдер Николо Скира рассказал в своих соцсетях, что французский ПСЖ близок к подписанию нового контракта с главным тренером Луисом Энрике.

Действующее соглашение будет действовать еще один сезон, но в ПСЖ хотят продлить контракт до 2029 года с возможностью продления на еще один сезон. В 2030 году истекает соглашение со спортивным директором Луишем Кампушем, а в клубе очень ценят сотрудничество двух специалистов.

Луис Энрике пришел в ПСЖ в 2023 году после работы со сборной Испании. За неполных три сезона клуб под его руководством завоевал десять трофеев, самым значительным из которых является победа в Лиге чемпионов 2024/25. ПСЖ уже пробился в полуфинал текущего розыгрыша, а также лидирует в чемпионате Франции.

