Французские СМИ оценили игру Сафонова в матче с «Нантом»

Лидеры чемпионата одержали уверенную победу со счетом 3:0. В составе парижан отметился дублем Хвича Кварацхелия, еще один мяч на счету Дезире Дуэ. «Нант» однажды отправил мяч в сетку ворот Сафонова, но гол Луи Леру был отменен из-за офсайда.

«Матвей Сафонов вышел в старте, хотя мог бы получить минуты Люка Шевалье. Россиянин был внимателен при ударах Маттиса Аблина (36-я, 43-я). Во втором тайме он почти не напрягался», — пишет издание.

Матч с «Нантом» стал для Сафонова десятой «сухой» игрой в сезоне. Россиянин, вытеснивший из стартового состава Люка Шевалье, провел 21 игру за ПСЖ во всех турнирах и пропустил 20 мячей.

Ранее L'Equipe поставила Сафонову высшую оценку в команде после матча с «Лионом», несмотря на то что голкипер пропустил два мяча, а его команда проиграла (1:2).