Не выбрасывайте подмерзшую рассаду: простой способ оживить саженцы водой без лишних добавок
Фото: [В лаборатории Рослесзащиты в Пушкино из шишек извлекают семена и выращивают рассаду/Медиасток.рф]
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие материалы помогут саженцам пережить резкое похолодание и как реанимировать растения, если они уже подмерзли. Об этом сообщает Лента.ру.
Выбор укрывного материала: гид по плотности
Самым эффективным средством защиты эксперт назвал нетканые материалы (спанбонд, лутрасил, агроволокно). В отличие от пленки, они «дышат», не создавая опасного конденсата.
Как выбрать материал по плотности:
- Легкий (17–30 г/м²): Защищает при кратковременных заморозках до -2°C. Его можно набрасывать прямо на всходы без каркаса.
- Средний (30–42 г/м²): Оптимален для парников на дугах, выдерживает понижение температуры до -5°C.
- Плотный (от 60 г/м²): Предназначен для серьезных холодов до -7…-9°C, защиты кустарников и зимних теплиц.
Важное правило: Укрывать посадки нужно вечером, когда земля еще хранит дневное тепло, а снимать защиту утром после прогрева воздуха.
Проверенные лайфхаки для сохранения тепла
Помимо текстиля, депутат рекомендовал использовать проверенный агротехнический прием — обильный вечерний полив. Влажная почва обладает высокой теплоемкостью: испаряясь ночью, влага создает защитный теплый микроклимат вокруг корней и стеблей.
Что делать, если саженцы уже пострадали?
Если утренний обход показал, что растения «прихватило» морозом, Никита Чаплин советует действовать по следующему алгоритму:
- Опрыскивание: Немедленно обдайте пострадавшие листья холодной водой.
- Затенение: Прикройте растения от прямых солнечных лучей, чтобы процесс оттаивания шел медленно.
- Реанимация: Через 2–3 дня обработав саженцы биостимуляторами (например, «Эпином» или «Цирконом»), чтобы помочь им восстановить иммунитет.