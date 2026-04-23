Не выбрасывайте подмерзшую рассаду: простой способ оживить саженцы водой без лишних добавок

Фото: [ В лаборатории Рослесзащиты в Пушкино из шишек извлекают семена и выращивают рассаду/Медиасток.рф ]

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие материалы помогут саженцам пережить резкое похолодание и как реанимировать растения, если они уже подмерзли. Об этом сообщает Лента.ру.

Выбор укрывного материала: гид по плотности

Самым эффективным средством защиты эксперт назвал нетканые материалы (спанбонд, лутрасил, агроволокно). В отличие от пленки, они «дышат», не создавая опасного конденсата.

Как выбрать материал по плотности:

Легкий (17–30 г/м²): Защищает при кратковременных заморозках до -2°C. Его можно набрасывать прямо на всходы без каркаса.

Средний (30–42 г/м²): Оптимален для парников на дугах, выдерживает понижение температуры до -5°C.

Плотный (от 60 г/м²): Предназначен для серьезных холодов до -7…-9°C, защиты кустарников и зимних теплиц.

Важное правило: Укрывать посадки нужно вечером, когда земля еще хранит дневное тепло, а снимать защиту утром после прогрева воздуха.

Проверенные лайфхаки для сохранения тепла

Помимо текстиля, депутат рекомендовал использовать проверенный агротехнический прием — обильный вечерний полив. Влажная почва обладает высокой теплоемкостью: испаряясь ночью, влага создает защитный теплый микроклимат вокруг корней и стеблей.

Что делать, если саженцы уже пострадали?

Если утренний обход показал, что растения «прихватило» морозом, Никита Чаплин советует действовать по следующему алгоритму: