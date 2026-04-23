Кушанашвили призвал немедленно уволить Челестини из ЦСКА

Шоумен Отар Кушанашвили, являющийся давним болельщиком ЦСКА, в разговоре с каналом «Ну и ладненько» высказался о ситуации в армейском клубе и призвал немедленно уволить главного тренера Фабио Челестини.

Телеведущий сказал, что посчитал ошибкой назначение швейцарца, еще когда увидел, во что он одет. Он посоветовал руководству ЦСКА при будущем назначении сначала посмотреть на брюки соискателя.

Кушанашвили предложил немедленно уволить Челестини и продезинфицировать все места, где сидели тренер и его команда. Шоумен признал, что сезон для армейского клуба потерян, и выразил сомнение в том, что ЦСКА сможет пройти «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России.

«Будущее туманно, настоящее в дерьме. Поздравляю вас, болельщики ЦСКА», — заключил Кушанашвили.

В 26-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). На данный момент команда занимает шестое место в чемпионате страны, набрав 44 очка.

Ранее бывший защитник Алексей Никитин заявил, что Челестини утратил нити управления командой.