Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности
VOICE: Меган Фокс показала фигуру в бикини после хейта из-за давнего видео
Фото: [соцсети]
40-летняя голливудская актриса Меган Фокс вновь оказалась в центре внимания, пишет VOICE. Поводом стало не только ее появление в бикини, но и запуск собственной платформы с платным контентом.
Звезда опубликовала фото и видео, на которых демонстрирует фигуру. Подписчики оставили множество восторженных комментариев.
Стоит отметить, что это произошло после того, как блогеры начали обсуждать перемены в ее внешности после давнего видео, где Фокс рассуждает о фильмах.
Накануне стало известно, что Меган Фокс запустила эксклюзивный сайт с платным контентом на базе OnlyFans, а также стала совладелицей платформы. Актриса объяснила, что хочет показать: когда женщины владеют платформой, аудиторией и собственным образом, это меняет представление о публичности.
Ранее сообщалось, что фигура 51-летнего Леонардо Ди Каприо на пляже вызвала волну шуток в Сети.