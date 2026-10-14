Меган Фокс показала фигуру в бикини после скандала из-за изменений во внешности

VOICE: Меган Фокс показала фигуру в бикини после хейта из-за давнего видео

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя голливудская актриса Меган Фокс вновь оказалась в центре внимания, пишет VOICE. Поводом стало не только ее появление в бикини, но и запуск собственной платформы с платным контентом.

Звезда опубликовала фото и видео, на которых демонстрирует фигуру. Подписчики оставили множество восторженных комментариев.

Стоит отметить, что это произошло после того, как блогеры начали обсуждать перемены в ее внешности после давнего видео, где Фокс рассуждает о фильмах.

Накануне стало известно, что Меган Фокс запустила эксклюзивный сайт с платным контентом на базе OnlyFans, а также стала совладелицей платформы. Актриса объяснила, что хочет показать: когда женщины владеют платформой, аудиторией и собственным образом, это меняет представление о публичности.

Ранее сообщалось, что фигура 51-летнего Леонардо Ди Каприо на пляже вызвала волну шуток в Сети.

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