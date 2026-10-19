Исполнительница роли Джинни Уизли в «Гарри Поттере» Бонни Райт вновь стала мамой

VOICE: 35-летняя звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт стала мамой во второй раз

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

35-летняя британская актриса Бонни Райт, известная зрителям по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, во второй раз стала мамой, сообщает VOICE.

Бонни и ее муж Эндрю Лококо назвали сына Астер Скай. Это имя выбрано не случайно: «Астер» переводится как «звезда» и отсылает к цветку астре, форма которого напоминает небесное светило.

Старшего сына пары зовут Элио, что созвучно греческому слову «солнце». Так в семье появилась своя небесная традиция. Радостной новостью Райт поделилась в личном блоге.

«Наш маленький звездный мальчик окружен любовью своего старшего брата Элио. Спасибо Вселенной за моих любимых мальчиков!» — отметила актриса.

К посту Бонни приложила три фотографии. На первой спящий младенец лежит на груди матери. На второй запечатлен Эндрю с коляской. На третьей старший сын Элио с любопытством заглядывает в коляску, знакомясь с братом.

Райт получила известность благодаря съемкам во всех восьми фильмах о Гарри Поттере — от «Философского камня» до «Даров смерти». После завершения франшизы она перешла в независимое кино и сериалы, начала пробовать себя в режиссуре.

Также актриса активно поддерживает благотворительные инициативы, направленные на помощь детям. Теперь она совмещает творческую карьеру с заботой о двух сыновьях.

Ранее сообщалось, что звезда «Писателей свободы» Хилари Суэнк станет матерью в третий раз.

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