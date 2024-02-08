Итоги реализации нацпроекта «Культура» в 2023 году подвели в Подмосковье

Итоги реализации нацпроекта «Культура» в прошлом году подвели в Министерстве экономки и финансов Московской области. В его рамках в регионе открывались новые учреждения, ремонтировались уже действующие, закупалось современное оборудование.

Так, в 2023 году в Раменском построили центр культурного развития «Гармония» со зрительным залом на двести мест, оборудованием для проведения концертов, специальными помещениями для занятий творчеством. Также был достроен спортивно-репетиционный зал с переходом в учебный корпус «Московского губернского колледжа искусств» в Химках.

Кроме того, провели капремонт в Сергиевской детской школе искусств в Коломне и центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске. В рамках проекта по приведению библиотек к модельному стандарту работы провели в учреждениях Королева, Щелково, Электростали и Ленинского округа.

Для музеев Егорьевска, Королева, Серпухова, Павловского Посада и Одинцово закупили новое оборудование для выставочной деятельности. Для 34 образовательных учреждений приобрели музыкальные инструменты, необходимое оборудование и учебники.

Помимо этого, в рамках нацпроекта около двух тысяч работников сферы культуры прошли курсы повышения квалификации по 178 образовательным программам.