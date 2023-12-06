Известный лыжник протестировал трассу в подмосковных Мытищах

В настоящее время идет тестирование спортивного объекта по всем параметрам. Отзывы специалистов очень благоприятные. Например, участник Олимпиады-2010 и нескольких чемпионатов мира Михаил Девятьяров считает, что в Мытищинском лесопарке будет комфортно всем. Есть трассы, как для профессионалов, так и для любителей. Работает прокат лыж и мастерская для подгонки инвентаря.

Официальное открытие трассы намечено на 16 декабря.