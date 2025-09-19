Японские фигуристы отказались комментировать участие россиян в турнире, сославшись на запрет

Японская спортивная пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути, участвующая в проходящем в Пекине отборе к Олимпийским играм, отказалась комментировать участие россиян в турнире.

Фигуристы заявили, что им запрещено говорить о нейтральных спортсменах. Позже запрет подтвердил глава японской делегации.

Однако, как утверждают источники РИА Новости, Международный союз конькобежцев (ISU) никаких ограничений на этот счет не вводил. Собеседники агентства предположили, что это была инициатива исключительно японской стороны.

Россию на соревнованиях в Пекине представляют Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Ранее стало известно, что Украина сняла с олимпийского отбора фигуристок-одиночниц из-за их крайне низкого уровня.