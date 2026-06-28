Рекордный отток средств со вкладов удивил финансовый рынок

В мае россияне вывели со срочных депозитов 280,5 млрд рублей. Это стало самым крупным оттоком средств с начала 2026 года, а общий объем сбережений населения в банках также снизился, пишет Ъ.

Россияне установили рекорд по выводу средств со срочных вкладов

В мае объем средств, снятых россиянами со срочных банковских депозитов, достиг 280,5 млрд рублей. Это стало максимальным показателем оттока с начала 2026 года, следует из отчетности кредитных организаций.

Одновременно общий объем средств физических лиц в банковской системе за месяц уменьшился на 550 млрд рублей.

Какие банки столкнулись с наибольшим оттоком

Наиболее заметное сокращение портфеля срочных вкладов зафиксировано у крупнейших российских банков. Лидером по объему выведенных средств стал Сбербанк, где отток составил 211,6 млрд рублей.

Также значительное сокращение депозитов произошло в Россельхозбанке — на 39,4 млрд рублей, Альфа Банке — на 35,8 млрд рублей, ВТБ — на 30,8 млрд рублей, Газпромбанке — на 25,8 млрд рублей и Совкомбанке — на 22 млрд рублей.

Спрос на наличные остается высоким

По данным Банка России, одновременно с сокращением банковских вкладов продолжился рост объема наличных денег в обращении. За май этот показатель увеличился на 400 млрд рублей, что свидетельствует о сохранении высокого спроса населения на наличные средства.