Эксперт Пархоменко оценил последствия возможного перехода с «Евро-5» на «Евро-3»

Специалист по топливу Юрий Пархоменко прокомментировал временное использование стандарта «Евро-3» на ряде российских НПЗ. Как передает « Российская газета », отметил возможные риски для техники, но подчеркнул, что решение носит ограниченный характер.

Почему часть НПЗ возвращается к «Евро-3»

Нескольким нефтеперерабатывающим заводам в России разрешили временно выпускать топливо более низкого экологического стандарта — «Евро-3». По данным отраслевых источников, это связано с необходимостью снизить нагрузку на процессы глубокой очистки нефти и увеличить общий объем производства топлива.

Эксперт Юрий Пархоменко назвал такую меру вынужденной, но оправданной с технологической точки зрения, поскольку она позволяет эффективнее использовать сырье в условиях ограничений переработки.

Возможные риски для автомобилей

Специалист предупредил, что современные автомобили, особенно иностранного производства, рассчитаны на использование топлива стандарта «Евро-5». При использовании более низкокачественного горючего могут пострадать топливные системы, дизельные двигатели и каталитические нейтрализаторы.

При этом он уточнил, что основной вред технике наносит не сам стандарт, а наличие загрязнений в топливе. При соблюдении технологической чистоты риски существенно снижаются.

Ограниченный характер решения

Отмечается, что переход на «Евро-3» будет временным и затронет лишь отдельные предприятия. По словам эксперта, на автозаправочных станциях изменений не ожидается — потребителям по-прежнему будет доступно топливо стандарта «Евро-5», а «Евро-3» предназначен только для внутренних нужд переработки.