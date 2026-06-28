Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ-2026 после группового этапа
Аналитическая система Opta обновила прогноз на чемпионат мира 2026 года перед стартом плей-офф. Лидером рейтинга стала сборная Франции с наибольшими шансами на титул, пишет КП — Спорт.
Франция возглавила обновленный рейтинг фаворитов
Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta пересчитал шансы сборных после завершения группового этапа ЧМ-2026. Согласно новым данным, главным претендентом на победу стала Франция.
Вероятность триумфа французской команды оценивается в 18,66%. Вслед за ней в рейтинге расположились Аргентина с показателем 16,26% и Испания с 13,47%.
Кто вошел в список главных претендентов
В десятку сильнейших также включены Англия (9,68%), Бразилия (6,47%), Нидерланды (5,11%), Португалия (4,74%), Германия (4,36%), Колумбия (3,19%) и Норвегия (2,95%).
Франция уверенно прошла групповой этап, одержав победы над Сенегалом, Ираком и Норвегией. В 1/16 финала команда Дидье Дешама встретится со Швецией.
Прогноз менялся по ходу турнира
Отмечается, что перед стартом турнира фаворитом считалась Испания. После второго тура группового этапа лидерство временно перешло к Аргентине, однако финальные расчеты вновь вывели вперед Францию.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и впервые собрал 48 национальных сборных. Финальный матч запланирован на 19 июля.