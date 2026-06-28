Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ-2026 после группового этапа

Аналитическая система Opta обновила прогноз на чемпионат мира 2026 года перед стартом плей-офф. Лидером рейтинга стала сборная Франции с наибольшими шансами на титул, пишет КП — Спорт.

Франция возглавила обновленный рейтинг фаворитов

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta пересчитал шансы сборных после завершения группового этапа ЧМ-2026. Согласно новым данным, главным претендентом на победу стала Франция.

Вероятность триумфа французской команды оценивается в 18,66%. Вслед за ней в рейтинге расположились Аргентина с показателем 16,26% и Испания с 13,47%.

Кто вошел в список главных претендентов

В десятку сильнейших также включены Англия (9,68%), Бразилия (6,47%), Нидерланды (5,11%), Португалия (4,74%), Германия (4,36%), Колумбия (3,19%) и Норвегия (2,95%).

Франция уверенно прошла групповой этап, одержав победы над Сенегалом, Ираком и Норвегией. В 1/16 финала команда Дидье Дешама встретится со Швецией.

Прогноз менялся по ходу турнира

Отмечается, что перед стартом турнира фаворитом считалась Испания. После второго тура группового этапа лидерство временно перешло к Аргентине, однако финальные расчеты вновь вывели вперед Францию.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и впервые собрал 48 национальных сборных. Финальный матч запланирован на 19 июля.