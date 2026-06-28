Автомобили под угрозой: какие риски несут новые марки бензина «Евро-5» на «Евро-3»

Специалист прокомментировал временное использование стандарта «Евро-3» на отдельных НПЗ и объяснил возможные последствия для техники и рынка топлива.

Пересмотр стандартов топлива на отдельных НПЗ

В России ряду нефтеперерабатывающих предприятий временно разрешили выпуск топлива по более низкому экологическому стандарту «Евро-3». Такое решение связано с необходимостью разгрузить технологические процессы глубокой очистки нефти и повысить объемы производства нефтепродуктов.

По данным отраслевых источников, мера носит ограниченный характер и применяется только к отдельным заводам в рамках текущей модернизации производственных мощностей.

Комментарий специалиста о причинах решения

Гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко отметил, что переход на более простой стандарт рассматривается как вынужденная, но технически оправданная мера. По его словам, это позволяет снизить нагрузку на оборудование и эффективнее использовать перерабатываемое сырье.

Как передает «Российская газета», при этом эксперт подчеркнул, что речь идет не о полном изменении системы стандартов, а о точечном решении для отдельных предприятий.

Возможное влияние на автомобили

Специалист обратил внимание, что современные автомобили, особенно импортные, рассчитаны на топливо стандарта «Евро-5». Использование менее качественного горючего может привести к ускоренному износу топливной системы, снижению эффективности работы дизельных двигателей и повреждению каталитических нейтрализаторов.

Отдельно отмечается, что ключевым фактором риска является не сам экологический класс, а уровень чистоты топлива и наличие примесей.

Ограниченность и временный характер меры

По словам эксперта, изменения затронут только отдельные производственные мощности и будут действовать ограниченное время. На розничном рынке, как ожидается, сохранятся привычные стандарты качества топлива, а на автозаправках «Евро-5» останется основным вариантом для потребителей.