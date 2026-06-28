Одна забытая формальность может стоить слишком дорого: путешествующим по Сибири сделали замечание

Спасатели напомнили путешественникам о необходимости заранее регистрировать маршруты перед походами, сплавами и восхождениями. Эта процедура позволяет быстрее организовать поиски в случае чрезвычайной ситуации, пишет newslab.

В МЧС напомнили об обязательной регистрации маршрутов

Спасатели призвали туристов, отправляющихся в походы по Сибири, заранее уведомлять МЧС о своих маршрутах. В ведомстве подчеркнули, что регистрация туристических групп предусмотрена действующим законодательством и необходима для обеспечения безопасности путешественников.

Сейчас под контролем спасателей находятся 23 туристические группы, в составе которых 271 человек, включая 120 детей. Маршруты проходят по территориям Норильска, Ермаковского, Эвенкийского, Северо-Енисейского, Канского, Туруханского и Манско-Уярского округов.

Какие сведения необходимо предоставить

Заявку можно оформить онлайн через официальный сервис МЧС. При регистрации необходимо указать данные туристической организации или инструктора, контакты участников и их родственников, а также подробное описание маршрута.

Кроме того, путешественники должны сообщить предполагаемые места ночевок, аварийные пути выхода, информацию об опасных участках, наличии аптечки, средств связи, сигнальных устройств и используемом транспорте.

Что происходит после завершения похода

В МЧС пояснили, что туристам необходимо сообщить о благополучном завершении маршрута. Если группа не выходит на связь в назначенное время, спасатели сначала пытаются связаться с участниками и их родственниками. При отсутствии информации начинается поисково-спасательная операция.