Аргентина продает гражданство за деньги: названы суммы и условия программы

Власти Аргентины планируют запустить программу получения гражданства за крупные инвестиции, рассчитывая привлечь средства для сокращения государственного долга. Об этом сообщила 27 июня газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передают Известия .

Аргентина может запустить программу гражданства за инвестиции

Правительство Аргентины рассматривает запуск новой программы, которая позволит иностранным инвесторам получать гражданство страны в обмен на финансовые вложения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

По данным издания, проект может быть реализован уже в текущем году и направлен на привлечение капитала для снижения долговой нагрузки государства.

Условия участия в программе

Согласно предварительным данным, предлагается два основных варианта участия. Первый — безвозвратное вложение примерно в 500 тысяч долларов. Второй — покупка государственных облигаций с нулевым купоном на сумму около 1 миллиона долларов.

Инициатива рассматривается как инструмент привлечения состоятельных иностранных граждан и стимулирования притока инвестиций в экономику страны.

Ожидаемый эффект для экономики

Власти Аргентины рассчитывают, что программа позволит привлечь значительные финансовые ресурсы и в перспективе сократить государственный долг на десятки миллиардов долларов.

При этом представители Министерства экономики, которое курирует проект, отказались от официальных комментариев по поводу деталей инициативы и сроков ее запуска.