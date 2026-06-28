Число заболевших продолжает расти после покупки готовой еды в Астрахани

Роспотребнадзор приостановил работу гастронома в Астрахани после вспышки сальмонеллеза. Лабораторно инфекция подтверждена у 26 человек, расследование продолжается. О ходе расследования рассказали в пресс-службе ведомства, передает Газета.ру.

Число заболевших увеличилось до 26

В Астраханской области специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по локализации очага сальмонеллеза после массового отравления посетителей гастронома «Михайловский».

По данным ведомства, лабораторные исследования подтвердили заболевание у 26 человек, употреблявших готовую продукцию магазина. Образцы направлены в референс-центр для дополнительных исследований. Работа гастронома временно приостановлена.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь

Первые обращения пациентов с признаками острой кишечной инфекции начали поступать в медицинские учреждения 24 июня.

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Ранее сообщалось о 14 пострадавших, однако позднее их число увеличилось. Известно, что одна 62-летняя женщина скончалась.

Проверка выявила нарушения

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время проверки производственного цеха, где готовили котлеты из судака, специалисты обнаружили нарушения технологического процесса, а также отсутствие маркировки на разделочном инвентаре. Расследование продолжается.