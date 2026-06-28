Утечка раскрыла: что обсуждают самые влиятельные люди мира за закрытыми дверями
Futurism: утечка раскрыла детали обсуждения закрытого сообщества мировых элит
Западные СМИ сообщили о существовании закрытого клуба Dialog, объединяющего миллиардеров, политиков и руководителей крупных компаний. По данным журналистов, материалы утечки раскрыли принципы отбора участников и темы предстоящих встреч, передает Царьград.
Анонс
СМИ рассказали о закрытом клубе Dialog
Издания Wired и Futurism сообщили о существовании закрытого сообщества Dialog, основанного в 2006 году американским предпринимателем Питером Тилем. По информации журналистов, участники клуба ежегодно проводят закрытые встречи, на которых обсуждают актуальные мировые вопросы.
Согласно опубликованным данным, в повестку очередной встречи могут войти вопросы международной безопасности, развития военных технологий и другие темы. Официальная программа мероприятий не раскрывается.
Утечка раскрыла принципы отбора участников
Как утверждается в публикациях, документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, содержат сведения о системе отбора новых участников. Кандидатов оценивают по уровню влияния, известности, финансовым возможностям и потенциальной ценности для сообщества. Самая высокая категория предназначена для наиболее влиятельных представителей мировой элиты.
Среди людей, которые, по данным СМИ, связаны с клубом, упоминаются Илон Маск, Джаред Кушнер, Скотт Бессент, Грег Брокман, Кая Каллас, а также представители королевской семьи Саудовской Аравии и общественные деятели из Великобритании и Японии.
СМИ напомнили о приглашении Джеффри Эпштейна
The Guardian ранее сообщала, что в 2014 году приглашение на одно из мероприятий Dialog получил Джеффри Эпштейн. При этом сведений о том, посещал ли он встречу, не приводится.
Питер Тиль известен как сооснователь компании Palantir и инвестор в технологические проекты. СМИ также отмечают, что его считают одним из влиятельных представителей американской IT-индустрии.