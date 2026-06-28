Одна ошибка в жару может резко повысить риск инфаркта и инсульта

Употребление алкоголя в жаркую погоду может привести к обезвоживанию, повышенному риску инсульта и инфаркта, а также создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предупредил главный нарколог Москвы. Об этом рассказал ТАСС главный нарколог Москвы Антон Масякин.

Алкоголь в жару повышает риск опасных осложнений

Главный нарколог Москвы Антон Масякин предупредил, что употребление пива и других алкогольных напитков в жаркую погоду может привести к серьезным последствиям для здоровья. По его словам, высокая температура воздуха уже сама по себе способствует потере жидкости, а алкоголь дополнительно усиливает этот процесс.

Специалист пояснил, что из-за обезвоживания кровь становится более вязкой, что повышает вероятность образования тромбов. На этом фоне возрастает риск развития инфаркта, инсульта и других тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Обезвоживание усиливает нагрузку на организм

Эксперт отметил, что алкоголь обладает выраженным мочегонным эффектом, поэтому организм теряет еще больше жидкости. Это может привести к нарушению водно-солевого баланса и ухудшению общего самочувствия.

Кроме того, сочетание спиртных напитков с жирной пищей, которую часто употребляют во время отдыха на природе, создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. По этой причине врач рекомендовал отказаться от алкоголя в жаркую погоду, чтобы избежать опасных последствий для здоровья.