Юрия Соломина вскоре могут выписать из больницы

Народный артист СССР Юрий Соломин чувствует себя значительно лучше и в ближайшие дни может быть выписан из больницы, сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, в настоящее время Соломин ждет результатов последних анализов.

88-летний Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября после потери сознания. Сообщалось, что он перенес инсульт в легкой форме.

Соломин с 1988 года является художественным руководителем Малого театра. Телезрители любят его за роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо» и других.