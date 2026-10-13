Сестра Жанны Фриске сделала шокирующее заявление о ее последних днях жизни

KP.RU: Наталья Фриске заявила, что ее сестра лежала в хосписе перед смертью

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о последних днях жизни певицы. Ее слова приводит KP.RU.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015-м году от опухоли мозга. Ей было 40 лет. Онкологию обнаружили после рождения сына. Врачи дали прогноз: жить оставалось лишь два месяца, поэтому певицу отправили на лечение в Германию.

«Мы отправили ее в Германию, там она пролежали два месяца. Сначала в Гамбурге, потом нас отправили, как нам говорили, что это реабилитационный центр, оказался хоспис. Там тоже говорили, что максимум месяц жить. Но Жанка у нас сильная, боевая», — рассказала Наталья.

Почти полгода семья скрывала болезнь Жанны. О борьбе с раком стало известно лишь перед отправкой на лечение в США. Отец артистки, Владимир Фриске, обвинял в утечке информации телеведущего Дмитрия Шепелева — гражданского мужа дочери. По словам Натальи, после того как сведения попали в прессу, за певицей и ее семьей пристально следили в Америке.

Из-за болезни Жанна не могла полноценно заботиться о сыне. В Латвии она понемногу начала наслаждаться материнством: готовила для сына и гуляла с ним. Сестра певицы вспоминает, что в немецкой клинике Жанне тайком приносили сына. Артистке хотелось взять мальчика на руки, но силы уже покидали ее.

Уже почти 11 лет близкие Жанны не могут прийти к миру. Шепелев не позволяет родителям певицы видеться с внуком. Накануне крестная мать мальчика — певица Ольга Орлова — накануне вновь обратилась к Дмитрию с просьбой разрешить встречу с крестником.

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