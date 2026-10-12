«Каролина» вышла на первое место в чемпионате НХЛ: важный вклад россиян

Действующие обладатели Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» обыграли в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» со счетом 4:1. Первой звездой матча был признан российский нападающий Андрей Свечников.

Россиянин открыл счет в матче, а затем ассистировал на третью шайбу Себастьяну Ахо. В семи матчах Свечников набрал 8 (4+4) очков.

Также хороший матч провел голкипер «Каролины» Петр Кочетков, отразивший 18 бросков из 19.

Победа позволила «Каролине» выйти на первое место не только в Столичном дивизионе Восточной конференции, но и во всем чемпионате. «Харрикейнс» набрали 11 очков в семи играх. На Западе первую строчку занимают «Вегас Голден Найтс» — 10 баллов в шести матчах.

Ранее первую шайбу в сезоне забросил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.