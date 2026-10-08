Российский защитник «Айлендерс» вновь получил тяжелую травму: он пропустил большую часть прошлого сезона

Защитник «Айлендерс» Романов пропустит сезон в НХЛ из-за тяжелой травмы

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Айлендерс»]

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов перенесет операцию на передней крестообразной связке правого колена. Восстановление займет от шести до восьми месяцев, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Россиянин получил травму в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) после столкновения с форвардом соперников Микой Зибанежадом.

Таким образом, нынешний сезон для Романова ограничится лишь тремя матчами, которые он успел провести в регулярном чемпионате. Это вторая тяжелая травма подряд для российского защитника. В прошлом сезоне от отыграл лишь 15 игр, после чего восстанавливался после травмы правого плеча.

Александр Романов выступает в НХЛ (два сезона в «Монреаль Канадиенс», а затем за «Айлендерс») с 2020 года. Его контракт с «Островитянами» с кэпхитом $6,25 млн рассчитан до 2033 года.

Ранее Максим Сушинский высказался о перспективах Александра Овечкина провести сезон в КХЛ после окончания его заокеанской карьеры.

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