«По здоровью должен находиться здесь»: Евгений Алдонин сообщил о лечении от рака в США

Super: Евгений Алдонин сообщил, что уехал на лечение от рака в Соединенные Штаты

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

46-летний бывший футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин записал видеообращение, в котором объяснил причины длительного отсутствия в Москве, пишет Super.

Видеоролик был записан в Центральном парке Нью-Йорка. В обращении Алдонин коротко сказал, что по состоянию здоровья вынужден находиться в Штатах.

Евгений обратился к болельщикам ЦСКА и своему бывшему партнеру по команде Вагнеру Лаву, выразив бразильскому форварду любовь и уважение. Алдонин также посетовал, что из-за лечения в США не сможет лично присутствовать в российской столице на прощальном матче нападающего.

В 2024 году Алдонину диагностировали рак поджелудочной железы. После этого спортсмен перенес несколько сложных операций и курсов химиотерапии в Германии. Позднее Алдонин вернулся в Москву, где продолжил лечение. В июле появилось первое фото с вернувшимся из Германии в Россию онкобольным Евгением Алдониным.

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