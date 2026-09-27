«По здоровью должен находиться здесь»: Евгений Алдонин сообщил о лечении от рака в США

Видеоролик был записан в Центральном парке Нью-Йорка. В обращении Алдонин коротко сказал, что по состоянию здоровья вынужден находиться в Штатах.

Евгений обратился к болельщикам ЦСКА и своему бывшему партнеру по команде Вагнеру Лаву, выразив бразильскому форварду любовь и уважение. Алдонин также посетовал, что из-за лечения в США не сможет лично присутствовать в российской столице на прощальном матче нападающего.

В 2024 году Алдонину диагностировали рак поджелудочной железы. После этого спортсмен перенес несколько сложных операций и курсов химиотерапии в Германии. Позднее Алдонин вернулся в Москву, где продолжил лечение. В июле появилось первое фото с вернувшимся из Германии в Россию онкобольным Евгением Алдониным.