Каменский объяснил падение результативности Овечкина

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с ТАСС высказался о падении результативности нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его мнению, на голевые свершения капитана «Столичных» повлияла олимпийская пауза.

«Вашингтон» после Олимпиады провел восемь матчей, и Овечкин отличился только в одном из них — сделал дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:6).

«После Олимпиады ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная ведь не участвовала в ней. Думаю, сейчас все наладится, такое бывает», — сказал Каменский.

40-летний Овечкин в текущем сезоне сыграл в 67 матчах «Вашингтона» и набрал 51 (24+27) очко. «Столичные» рискуют не попасть в плей-офф. На данный момент команда Овечкина занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от первой восьмерки на пять баллов.

