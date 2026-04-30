В Подмосковье подали более 20 тыс. заявлений на государственную соцпомощь

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 20 тыс. заявлений на оформление государственной социальной помощи, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму, услугу предоставляют бесплатно в течение 22 рабочих дней. Она доступна для отдельных категорий жителей региона, которые имеют низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры и так далее.

