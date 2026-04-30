Школа мечты: что ждет учеников Гимназии № 2 после капремонта в Красногорске

В Красногорске идет капитальный ремонт начальной школы Гимназии № 2 — выполнено свыше 35 % работ. Как сообщил начальник участка ООО «СТРОЙТРАСТКАПИТАЛ» Григорий Чебан, уже залита стяжка, проводится выравнивание стен, укладывается плитка в санузлах и пищевом блоке. В ближайшее время заменят окна, кровлю и облицовку фасада. Также предстоит проложить электрокабели и слаботочные системы, смонтировать вентиляционные каналы. На объекте заняты около 60 строителей.

По плану здание введут в эксплуатацию летом, а 1 сентября ученики вернутся в обновленную школу. Мария Гаврикова, мама ученика и социальный педагог Гимназии № 2, отметила, что дети с нетерпением ждут открытия: для первоклассников это станет особенным событием — они увидят школу в новом облике.

Ремонт проходит в рамках народной программы «Единая Россия», уточнил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов. Проект предусматривает полное обновление помещений: новые классы, спортивный зал и зону пищеблока. Особое внимание уделили разграничению потоков учеников — это решит проблему давки во время перерывов.



Жители Красногорска могут предлагать свои инициативы для включения в Народную программу на 2026-2030 годы на сайте естьрезультат.рф, в приемную по адресу: ул. Лесная, 9, или по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50.