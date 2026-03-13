Полузащитник «Зенита» назвал зарубежные клубы, в которые мог бы перейти

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков на клубном YouTube-канале обсудил с легендой петербуржцев Андреем Аршавиным перспективы перехода в европейский клуб. Футболист заявил, что он готов переехать только в топовую команду, например «Реал» или «Барселону».

Глушенков сказал, что ради топ-клуба готов рискнуть. Он привел пример голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, который не сразу получил место первого номера, но впоследствии доказал свое право защищать ворота победителя Лиги чемпионов.

Играть за «Барселону» или «Реал» Глушенков готов даже за зарплату, вдвое меньшую, чем в «Зените».

«Вот если бы в эти клубы — я поехал бы. Вообще с удовольствием. В условный „Гавр“ ехать какой смысл? На каждую игру ты выходишь с мыслью: „Блин, хоть бы нам вничью сыграть“. Зачем?» — сказал полузащитник «Зенита».

Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. Ранее он играл за «Спартак», «Химки» и «Крылья Советов». В текущем сезоне 26-летний полузащитник является лучшим бомбардиром петербургского клуба с 10 голами и восемью передачи в 23 матчах чемпионата и Кубка России.

В субботу, 14 марта, «Зенит» в центральном матче 21-го тура РПЛ примет московский «Спартак».