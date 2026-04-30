Отлично плавает и хорошо тонет: краснокнижная птица все увереннее обживает Подмосковье

Год от года в Московской области фиксируется рост числа гнездящихся малых поганок — птиц, внесенных в Красную книгу региона под 1-й категорией как очень редкий, нерегулярно гнездящийся вид за пределами основного ареала. Такие данные представили орнитологи в журнале «Московка», обобщив результаты наблюдений с 2018 года. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Еще несколько лет назад встречи с малыми поганками были единичными и случайными: в 2018–2020 годах ученым не удавалось систематизировать сведения о присутствии этих пернатых в Подмосковье. Однако ситуация постепенно меняется — птицы всё чаще появляются в регионе, а одним из ключевых мест их обитания стал Бисеровский рыбхоз.

Система нагульных и выростных прудов на реке Большая Сестра в этом рыбхозе оказалась особенно привлекательной для водных и околоводных птиц. Благоприятные условия — обилие пищи, спокойная водная гладь и достаточная защищенность — создали идеальную среду для гнездования малых поганок.

На текущий момент орнитологи установили, что на каждом водоеме системы рыбхоза и в прилегающих урочищах гнездится от 5 до 10 пар этих редких птиц. Такая плотность популяции дает основания полагать, что в ближайшие годы численность малых поганок в Подмосковье может существенно увеличиться. Это станет важным свидетельством восстановления биоразнообразия региона и улучшения экологической обстановки в местах обитания вида.

